«Все детки будут ликвидированы»: в Новосибирске массово эвакуировали школы из-за писем на электронную почту

В Новосибирске в среду, 26 февраля, массово эвакуировали школы. Причиной стало письмо с угрозой минирования учебных заведений, оно пришло сразу на электронные адреса нескольких школ. В ГУ МВД ситуацию не комментируют. Количество школ, где произошла эвакуация официальные ведомства не разглашают.

По словам директора школы №74, она прочитала послание злоумышленников в полвосьмого утра. Номер школы, адрес в письме не был указан.

— В письме говорилось об угрозе не в адрес нашей школы, а просто в принципе школ, детей и так далее. Дальше я действовала по регламенту, поставила в известность спецслужбы, департамент образования. И так как это было раннее утро, и учебный процесс у нас еще не начался, то всех, кто пришел на занятия, мы отправили домой, — рассказала КП-Новосибирск директор Лолита Роговец. — Такие письма мы никогда не получали, года три назад был звонок о минировании. Я не могу сказать, что это стресс, просто отработали, как положено. Завтра учебный день начнется, как обычно.

Если в школу №74 ученики еще не успели прийти на занятия, то в школе №48 на момент эвакуации уже вовсю шли уроки.

— Мы сидели на уроке, услышали сигнализацию, вся школа начала эвакуироваться, на данный момент все стоят за ограждением. Приехала полиция и МЧС, — рассказал КП-Новосибирск ученик 9 класса школы №48. — Нас сейчас отпустили домой. Причину эвакуации не сказали, единственное — упомянули, что не учебная. Я из девятого класса. Одеться мы успели, нам сразу открыли вход в раздевалку.

Телеграмм-канал опубликовал отрывок письма о минировании школ.

Первоклассников домой забирали родители. Им пришлось отпроситься с работы и оперативно приехать к школе.

— У меня дети учатся в первом и втором классах. Как только началась эвакуация, нам сообщили, чтобы забрали их. Жена отпросилась с работы и помчалась. Больше никакой информации у нас не было, — рассказал Алексей Перевалов.

Когда из зданий полностью были эвакуированы ученики и сотрудники, спецслужбы приступили к проверке. Ситуацию под личный контроль взяла губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритма ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуации людей из здания. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — сообщили в антитеррористической комиссии.

Вскоре интернет-паблик «Борус» опубликовал отрывок письма, которое якобы разослали по школам.

— Меня зовут Гребенкин Арсений! Наш отряд разместили заряд с таймером, который содержит треххлористый фосфор в двух школах города. Если сегодня собственники супермаркета (название сети не публикуется - прим.авт.) не исполнят свои обязательства — все детки будут ликвидированы, — говорится в сообщении.

Исходя из отрывка, злоумышленники предъявили требование к сетевому супермаркету, которого нет в Новосибирске.

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