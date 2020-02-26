«Сидели на уроке, потом сработала сигнализация»: в Новосибирске массово эвакуируют школы

26 Февр. 2020 2020-02-26T05:49:36+03:00

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В Новосибирске в среду, 26 февраля, массово эвакуируют школы. По информации паблика «АСТ-54», полная эвакуация произведена в школах №74 в Заельцовском районе, а также две школы из Ленинского — №92 м №48.

— В несколько школ Новосибирска поступили звонки о минировании, — сообщает паблик.

КП-Новосибирск пообщалась с одним из учеников школы №48.

— Мы сидели на уроке, и началась сигнализация, вся школа начала эвакуация, на данный момент все стоят за ограждением. Приехала полиция и МЧС, — рассказал КП-Новосибирск ученик. — Нас сейчас отпустили домой. Причину эвакуации не сказали, единственное, упомянули, что не учебная. Я из девятого класса. Одеть мы успели, нам сразу открыли вход в раздевалку.

В свою очередь директор школы №92 отрицает, что в их учебное заведение поступил звонок о минировании, а вот руководитель школы №74 ответила КП-Новосибирск, что не может сейчас пообщаться с журналистами, так как работает с полицией.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию о минировании школы не подтвердили.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU