В антитеррористической комиссии прокомментировали сообщение о минировании школ в Новосибирске

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:28:32+03:00

В антитеррористической комиссии прокомментировали сообщение о минировании школ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спецслужбы обследуют здания школ, пока закладка взрывных устройств не обнаружена

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В среду, 26 февраля, в Новосибирске массово эвакуируют школы. Учеников отправили по домам, а в учебных заведениях работают спецслужбы.

В антитеррористической комиссии Новосибирской области прокомментировали сообщение о минировании школ. Они подтвердили, что информация с угрозой поступила на электронную почту учебных заведений.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритма ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуации людей из здания. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — сообщили в АТК.

В антитеррористической комиссии призвали новосибирцев сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле у губернатора Новосибирской области Андрей Травникова.

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В учебные заведения поступила информация о минировании. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU