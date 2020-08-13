Власти прокомментировали сообщения о минировании в судах и больнице Новосибирской области Фото: Михаил ДОКУКИН

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию с сообщениями о минировании и эвакуацией из судов, налоговой службы и больниц.

— При поступлении таких сообщений, в соответствии с нормами законодательства, проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливаются отправители сообщений. сейчас в проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят регламентированные мероприятия, — сообщил АТК Новосибирской области.

Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.

Напоним, сообщения о минировании поступили в суды Новосибирска и Бердска, а также в больницы и налоговую службу Новосибирска. Всех экстренно эвакуировали из этих зданий.

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