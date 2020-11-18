Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 ноября 2020 года: сухпайки в школах и ужесточение проверок

Школьники на очном обучении будут питаться в столовых, остальным выдадут сухпайки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 ноября 2020 года. За прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено 182 новых заболевших COVID-19. Всего с начала вспышки коронавируса заразились 20536 жителя региона, еще 16 669 пациентов были выписаны по выздоровлению. Новосибирская область занимает 21-е место в общероссийском рейтинге заболеваемости коронавирусом.

Заболеваемость коронавирусом в Новосибирской области за сутки

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

За прошедшие сутки 16 детей заразились COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области заболели 1327 маленьких пациентов. В детской больнице №3 на данный момент находятся 54 ребенка с диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на опасное заболевание.

ПОЧТИ 200 ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИИ

Четверо новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, среди жертв болезни оказались трое мужчин в возрасте 62 лет, 70 лет, 76 лет, а также 70-летняя женщина. Всего с начала эпидемии умерли 670 человек.

В отделениях реанимации находятся 198 пациентов, еще 53 человека не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

ПРОВЕРКИ БУДУТ ЖЕСТЧЕ

Власти Новосибирской области предупредили об ужесточении проверок по соблюдению санитарных мер и масочного режима. За короткий период 134 предпринимателя получили в общей сумме более 5,2 миллионов штрафов за нарушения.

ПРОДЛЕНИЕ ЗИМНИХ КАНИКУЛ

Зимние каникулы 2020 — 2021 года могут продлить из-за коронавируса. Министерство образования Новосибирской области рассматривает такой вариант. Однако министр Сергей Федорчук заявил, что на осенних каникулах школы пережили рост заболеваемости и ситуация уже стабилизировалась. Окончательное решение о сроках зимних каникул будет принято в начале декабря.

СУХПАЙКИ НА ДИСТАНЦИОНКЕ

Более 40% школьников с 16 ноября 2020 года находятся на дистанционном обучении — они получат положенные сухпайки. Продуктовые наборы начнут выдавать в конце ноября, стоимость сухпайков будет равна стоимость ежедневного питания ребенка в школе. Например, дети с ОВЗ будут питаться на сумму из расчета 123 рубля в день, а дети из многодетных и малоимущих семей — на 60 рублей в день. Школьники на очном обучении получат горячее питание в школьных столовых.

МАССАЖ ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19

Врачи открыли социальную программу восстановления и рекреации для излечившихся от коронавируса. Излечившимся пациентам предлагают комплекс из физиотерапии, массажа и психотерапии.Принимать сибиряков начали с 16 ноября в центре «Заря» и в санаториях «Обские зори» и «Лунный камень», которые ранее служили обсерваторами. Для врачей, переболевших COVID-19, была разработана специальная программа с акцентом на дыхательные упражнения. Переболевшим коронавирусом нужно обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 182 человека

Количество пациентов в реанимации: 198 пациентов

Масочный режим: продлен до 31 декабря. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Больницы: приостановили плановый прием пациентов. Исключение составляют онкология, болезни сердца, диабет, стоматология и так далее. Детям проводится диспансеризация.

Театры: Работают, но везде нужно уточнять график. Многие коллективы уходят на двухнедельный карантин. В НОВАТе отменили спектакли. Перенесли постановки с ноября на январь и февраль.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 30% зрителей

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено. В торговых центрах с 16 ноября будут закрыты на две недели.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и санитарных мер.

Музеи: открыты. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Фитнес-центры: работают, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: Работают при соблюдении количества зрителей и санитарных мер. Время работы площадок до 00:00.

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