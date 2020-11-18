В Новосибирске от коронавируса умерли четыре человека за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли еще 4 пациента. Фото: архив КП

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что еще четыре пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 76 лет, и женщина, ей было 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 670 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находятся 198 человек, из них 53 пациента не могут самостоятельно дышать. Они подключены к аппарату ИВЛ.

За сутки коронавирус обнаружили еще у 182 человек, выздоровело 154 пациента.

С начала вспышки коронавирусом заболели 20536 человек, в том числе 1327 детей. Выздоровели 16669 человек.

Теперь пациентов, переболевших коронавирусом, будут выписывать с больничного, если у них будет иметься один отрицательный тест. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

А еще в Новосибирск привезут бесплатные лекарства для лечения на дому пациентов с ковидом. Первые поставки препаратов ожидаются уже на этой неделе.

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