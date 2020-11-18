В Новосибирске переболевшим коронавирусом сделают массаж

В Новосибирске люди, переболевшие коронавирусом, будут проходить определенную реабилитацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске люди, переболевшие коронавирусом, будут проходить определенную реабилитацию. Их будут отправлять на физиотерапию, массаж и психотерапию. Принимать сибиряков начали с 16 ноября в центре «Заря» и в санаториях «Обские зори» и «Лунный камень», которые ранее служили обсерваторами.

— В программах реабилитации задействованы врачи-неврологи, физиотерапевты, врачи по лечебной физкультуре, медицинские сестры по массажу и физиотерапии, инструкторы по лечебной и адаптивной физической культуре, учителя-логопеды, психологи, специалисты по социальной работе. Инструкторы проводят лечебную физкультуру, работают по программам, в том числе интерактивным, занятий на велотренажере, индивидуальным программам восстановления мышечного тонуса, — сообщили в мэрии города Новосибирска. — Кроме того, в учреждении проводят ингаляции лекарственными травами, предлагают кислородные коктейли, кедровые бочки, сауны, оздоровительные лечебные души и ванны и подводный душ-массаж. А чтобы люди могли продолжать реабилитацию самостоятельно в домашних условиях, там будут проводить мастер-классы по массажу и лечебной гимнастике.

А для медиков, перенесших COVID-19, была разработана специальная программа. Она позволит восстановить нормальную работу дыхательной системы человека, восстановить насыщение крови кислородом, а также восстановить мышечные силы, стабилизировать психо-эмоциональное состояние человека.

Чтобы получить направление на прохождение такое программы реабилитации, людям нужно обратиться в Комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства.

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