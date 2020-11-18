В Новосибирске коронавирусом заболели еще 182 человека за сутки

Почти 200 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 18 ноября, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом 182 человека, из них — 16 детей. Выздоровели за сутки еще 154 человека.

— С начала пандемии коронавирусом в сумме заразились 20 536 человек, из них — 1 327 детей. 16 669 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 670 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 198 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 53 пациента.

В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 54 ребенка. В инфекционных стационарах лежат 3 719 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 725 пациентов.

Всего в Новосибирской области провели 847 276 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 463 жителя области, для 62 221 человека меднаблюдение окончено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru