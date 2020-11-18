В Новосибирской области ужесточат меры по отношению к нарушителям режима повышенной готовности

Чтобы не допустить распространения коронавируса, надо соблюдать все предписания врачей и эпидемиологов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ограничительные меры, введенные из-за вспышки коронавируса, продолжают действовать в Новосибирской области. Однако не все их соблюдают: в регионе оштрафовали 134 предпринимателя-нарушителя оштрафовали на 5,2 миллиона рублей - о таких результатах совместных рейдов отраслевых министерств Новосибирской области, Роспотребнадзора и полиции рассказали на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Губернатор Андрей Травников на заседаниии заявил о применении более жестких мер по отношению к нарушителям режима повышенной готовности, а также акцентировал внимание на важности формирования ответственного отношения граждан к соблюдению необходимых мер.

Как доложил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, определены сроки и объекты мероприятий по соблюдению ограничительных мер:

- Совместно с Роспотребнадзором корректируем проверки в зависимости от выявляемости новых случаев заболеваний и введения дополнительных ограничительных мер. На ближайшей неделе запланирована проверка минпромторгом региона отдельно стоящих предприятий торговли, торговых центров, фитнес-клубов, кинотеатров и бизнес-центров. Минэкономразвития определило перечень гостиниц и ресторанно-гостиничных комплексов, которые будут проверены. Минстроем определены застройщики и объекты проверок, особое внимание здесь будет уделено местам приема пищи. МинЖКХиЭ продолжит проверки расчетно-кассовых центров, колл-центров и УК, которые работают с населением. Также совместно с транспортной полицией запланированы проверки на наземном, пригородном железнодорожном транспорте, при этом пассажиров, нарушающих масочный режим, будут высаживать», – прокомментировал Сергей Сёмка.

По итогам контрольных мероприятий по соблюдению хозяйствующими субъектами ограничительных мер, проведенных Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области, МВД России, минпромторгом, минтрансом региона с мая 2020 года составлено 324 протокола по делам об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Установлены следующие нарушения СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: разметка на полу торгового зала отсутствует; входной контроль температуры тела человека не проводится и в журнале не фиксируется; обеззараживание воздуха не проводится – отсутствует бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа, разрешенного к использованию в присутствии людей; инструкция о применении дезинфицирующих средств отсутствует, не соблюдается масочный режим.

В ходе заседания оперативного штаба Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что в текущем непростом периоде необходимо обязательное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований во всех сферах жизни общества.