Продление зимних каникул в январе 2021 года в Новосибирске: министр образования сделал заявление

Рассказываем, стоит ли школьникам ждать продление зимних каникул в январе 2021 года в Новосибирске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, стоит ли школьникам ждать продление зимних каникул в январе 2021 года в Новосибирске. Министр образования региона Сергей Федорчук заявил, что приниматься данное решение будет исходя из эпидобстановки.

— Все будет зависеть от эпидситуации. Пока ничего прогнозировать нельзя. Безусловно, некая установившаяся сейчас стабильность нас очень радует. Сейчас нет такого, как было перед каникулами: когда в отдельных школах 30-40% педагогов болели. Из этого пике мы, к счастью, выбрались. Но пока нельзя однозначно сказать, как именно будут развиваться события в регионе дальше. Конечно, если будет необходимость, то мы можем пойти и по этому пути, — пояснил Сергей Федорчук в ответ на вопрос о продлении зимних каникул для школьников на брифинге 18 ноября.

Министр также отметил, что, вероятнее всего, принимать решение по данному вопросу власти будут в начале декабря.

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