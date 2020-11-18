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Власти рассказали, когда новосибирские школьники получат сухпайки

Их будут выдавать тем детям, которые учатся дистанционно
Алена КУЛЕШОВА
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Сухие пайки будут выдаваться тем школьникам, которые учатся дистанционно.

Сухие пайки будут выдаваться тем школьникам, которые учатся дистанционно.

Фото: УКЛАДОВ Егор

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, будут ли новосибирские школьники на дистанционном обучении получать сухпайки. Те дети, которые учатся очно, будут питаться в школе.

— Сухие пайки будут выдаваться тем школьникам, которые учатся дистанционно. Ребята, находящиеся на очном обучение, получают горячее питание в школах. Ориентировочно, выдавать детям продуктовые наборы начнут в конце ноября, — пояснил Сергей Федорчук.

Министр также отметил, что стоимость сухпайков будет равна стоимость ежедневного питания ребенка в школе. Так, дети с ОВЗ будут питаться на 123 рубля, дети из многодетных и малоимущих семей — на 60 рублей в день. Наполнение набора будет примерно таким же, как и весной. В частности, он обязательно будет включать в себя крупы и консервы.

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