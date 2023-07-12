Родственники туристов, погибших на Ключевской сопке, заявили многомиллионные иски к организатору тура из Новосибирска

Андрею Степанову грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: соцсети

Родственники погибших на Ключевской сопке туристов заявили многомиллионные иски к организатору тура из Новосибирска. Об этом КП-Новосибирск сообщили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Андрей Степанов – директор новосибирской турфирмы, организовавшей тот трагический поход в горы. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ − за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. 5 сентября мужчину задержали, 7 сентября ему избрали меру пресечения.

− Предварительное расследование завершено, дело направлено в суд. Также заявлены многомиллионные иски, их рассмотрят в суде, − рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Судьбу исков решат после рассмотрения уголовного дела. Андрею Степанову грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, страшная трагедия произошла 3 сентября 2022 года. Во время восхождения на вулкан погибли девять человек, в том числе новосибирский гид Андрей Мищенко. Основная версия случившегося − сорвалась связка, в которой шли туристы. Пять человек погибли сразу, еще четверо − в течение следующих двух суток. Эвакуировать троих выживших − двух туристов и барнаульского гида Ивана Алабугина, спасатели смогли только в ночь на 6 сентября.

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