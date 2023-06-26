Умер 98-летний ветеран Великой Отечественной, избитый в новосибирском доме престарелых

98-летний ветеран (слева) сильно потерял здоровье после двух месяцев в частном пансионате (справа). Фото: Предоставлено дочерью потерпевшего

В Новосибирске умер Иван Ларионов - 98-летний ветеран Великой Отечественной, который попал в больницу после избиения в новосибирском пансионате. Об этом КП-Новосибирск сообщила дочь погибшего Нина Кувшинова.

- Сегодня ночью умер мой отец. Сейчас я еду в больницу, чтобы узнать причину и организовать прощание, - сообщила КП-Новосибирск дочь ветерана Нина Кувшинова.

5 лет назад ветеран пережил инсульт, а к январю 2023 года его здоровье сильно испортилось: стал забывать имена людей, упало зрение, ухудшились навыки моторики, едва мог сам за собой ухаживать. 67-летняя дочь Нина Кувшинова пыталась совместить работу с уходом за отцом. Но в конце марта устроила папу в отделение частного пансионата ООО «Гармония» на улице Инская. Женщина надеялась забрать его домой через несколько месяцев. Но 29 мая сотрудники пансионата сказали ей срочно забирать отца из пансионата.

Дочь была в шоке — 98-летний ветеран был весь в синяках, сильно похудел, был весь заросший и грязный. Мужчина едва мог объяснить, что с ним произошло, но подтвердил дочери, что его избили. Дочь поместила Ивана Серапионовича в другой частный пансионат с качественным уходом, но ветерану стало хуже, и он оказался в больнице в тяжелом состоянии ступора, близком к коме.

Сиделки пансионата говорили женщине, что ветерана избили двое молодых мужчин, учредитель обвиняла немощного соседа по палате. После скандала прокуратура Октябрьского района начала проверку, а Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности.

Иван Серапионович Ларионов ушел на фронт добровольцем в 16 лет, участвовал в освобождении страны от фашистов, получил множество боевых наград, в том числе медаль за Висло-Одерскую операцию в 1945 году. После Великой Отечественной войны выучился на слесаря и проработал на авиационном заводе имени Чкалова, получив звание ветерана труда и почетного жителя Дзержинского района.

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