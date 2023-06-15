За неделю превратили его в «овощ»: пенсионер умер в частном доме престарелых, куда его отправила дочь

Полковник в отставке умер в скандальном пансионате от сердечного приступа. Фото: Предоставлено сыном

Житель Новосибирска рассказал о смерти своего 77-летнего отца-сердечника в частном доме престарелых. Пенсионера отдали в пансионат «Гармония», это отделение фирмы «Ремели», попавшей на днях в фокус внимания СК. Если в прошлый раз речь шла о побоях, то теперь - о смерти. Сын уверен: персонал недосмотрел, отца можно было спасти.

Военный пенсионер попал в пансионат в начале мая. Фото: Предоставлено сыном

ДОЧЬ ОТПРАВИЛА В ПАНСИОНАТ

Евгений рассказал, что его папа Николай Васильевич Дудин был военным пенсионером, в свои 77 лет имел сердечные заболевания. Пожилой человек жил с дочерью, та и приняла самостоятельное решение устроить папу в дом престарелых. 5 мая она отвезла его на ПМЖ в пансионат «Гармония» в 3-м Крупском переулке.

- Я был категорически против. Когда узнал о случившемся, поехал к отцу. Пансионатом оказался трехэтажный частный дом, набитый пациентами. На двери висела табличка ООО «Ремели», дверь мне открыла женщина и отказалась пускать к отцу, так как моего имени нет в договоре. Я пригрозил ей полицией и увидел отца. Он узнал меня и сказал, что не хочет там находиться, - рассказал КП-Новосибирск Евгений.

Евгений решил забрать папу к себе. Но сначала хотел выяснить, что это за контора. Оказалось, что офис компании ООО «Гармония» зарегистрирован в Кемерове, в аварийном здании. Затем Евгений пошел к юристу и подал иск в суд о признании отца недееспособным, чтобы стать его опекуном. 20 мая он вновь увидел папу - тот хорошо себя чувствовал, хотел домой. Персонал его хвалил: отец сам себя обслуживал. Также в пансионате пожилому человеку давали лекарства, которые передала дочь.

Пенсионеры лежали по пять человек в палате и делили один туалет на этаже. Фото: Предоставлено сыном

ЛЕЖИТ КАК «ОВОЩ»

Переезд к сыну затянулся. Евгений хотел навестить папу 27 мая, приехал в 11 часов. Но к Николаю Васильевичу не пустили.

- К отцу не пустили якобы из-за карантина, при этом сказали, что он плох, «лежит как «овощ» и ни на что не реагирует». Я позвонил сестре, та тоже позвонила в пансионат, ей ответили, что папа бодр и гуляет по этажу. Но в 17.00 сестра вновь позвонила мне и сказала, со слов управляющей, что папа умер, - продолжает Евгений.

По месту регистрации ООО «Гармония» в Кемерове - заброшенное здание. Фото: Предоставлено сыном

Врачи морга сказали сыну, что 77-летний Николай скончался от сердечного приступа. Добавили, что смерть могла наступить даже раньше - в ночь на 27 мая. Евгений пытался дозвониться до директора ООО «Гармония» Елены, та перестала брать трубку.

- Сотрудники пансионата отказались общаться, якобы я договор не заключал. Сестра тоже категорически отказалась помогать мне в этом, зато успела открыть наследственное дело. Буквально за неделю отец из нормального пациента превратился в «овощ» и умер. Я подозреваю, что ему не оказали помощь вовремя, не вызвали скорую, - говорит Евгений. - Считаю, его могли успеть спасти.

Напомним, что на днях жительница Новосибирска также жаловалась на пансионат, относящийся к ООО «Ремели». Женщина заявила, что ее отца избили в доме престарелых.

Сын написал заявление в прокуратуру, это уже второй скандал в той же организации. Фото: Предоставлено сыном

Комментарий сотрудника пансионата

«ПО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК В КОМНАТЕ»

Директор ООО «Гармония» Елена отказалась давать комментарии, повесив трубку. КП-Новосибирск связалась с бывшим сотрудником пансионата, который попросил не называть его имени.

- В пансионате в Крупском переулке жили около 40 человек, по пять человек в комнате. Душ и туалет находились на этаже. Кормили пенсионеров три раза в день вместо пяти обещанных. Задача дежурного по этажу была в том, чтобы делать обход каждые два часа и давать пациентам лекарства. Я проработал там месяц и ушел еще до трагедии. Николай Васильевич был отличным пациентом - он сам себя обслуживал, изредка выходил на балкон. В основном сидел на кровати, молчал, на самочувствие не жаловался. Я давал ему лекарства по журналу, - поделился с КП-Новосибирск студент одного из медицинских учреждений. - Обычно, когда кому-то становилось плохо, мы звонили управляющему, и тот говорил, какие лекарства дать и вызывать ли скорую. За месяц при мне были две смерти: бабушка скончалась от сахарного диабета - она ничего не ела и не могла съесть таблетки, просто отрыгивала их. У другой бабушки упало давление. Приехал наш доктор, он сказал, что уже ничем не помочь.

Бывший сотрудник отметил, что коллеги с медицинским образованием быстро увольнялись, говорили, что в таких условиях работать нельзя. К концу мая с постояльцами остались неопытные сотрудники.

- Вообще, там в каждой комнате есть камеры наблюдения. Наверное, можно посмотреть, что случилось в день смерти Николая Васильевича, - добавил наш собеседник.

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