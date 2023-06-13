Прокуратура проверит новосибирский пансионат, в котором избили 98-летнего ветерана ВОВ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прокуратуре проверят новосибирский пансионат, в котором произошло ЧП с 98-летнем постояльцем. Сообщалось, что дедушку, ветерана ВОВ, избили.

– По поступившей информации установлено, что 98-летнему мужчине причинены телесные повреждения в пансионате для пожилых людей, где он проживал, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В пансионат уже выехали сотрудники прокуратуры Октябрьского района. Они проверят действия сотрудников учреждения.

Ранее сообщалось, что пенсионер проживал в пансионате на постоянной основе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber