Прокуратура проверит новосибирский пансионат, в котором избили 98-летнего ветерана ВОВ.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В прокуратуре проверят новосибирский пансионат, в котором произошло ЧП с 98-летнем постояльцем. Сообщалось, что дедушку, ветерана ВОВ, избили.
– По поступившей информации установлено, что 98-летнему мужчине причинены телесные повреждения в пансионате для пожилых людей, где он проживал, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В пансионат уже выехали сотрудники прокуратуры Октябрьского района. Они проверят действия сотрудников учреждения.
Ранее сообщалось, что пенсионер проживал в пансионате на постоянной основе.
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