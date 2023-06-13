98-летнего пенсионера избили в новосибирском пансионате. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в пансионате Октябрьского района избили 98-летнего дедушку. Об этом сообщили в СК РФ по Новосибирской области. По данным ведомства, пенсионер проживает в учреждении на постоянной основе.

– Согласно обнаруженной в сети «Интернет» публикации, данные события были допущены сотрудниками пансионата, – говорится в сообщении Следкома.

По факту ЧП в СК проводят проверку по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

После проверки всех обстоятельств следователи примут решение в соответствии с законом.

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