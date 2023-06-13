98-летнего ветерана ВОВ, избитого в новосибирском пансионате, направили на судмедэкспертизу.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
К делу об избиении 98-летнего ветерана ВОВ в Новосибирске подключились полицейские. Пострадал дедушка в пансионате Октябрьского района. Там он проживал на постоянной основе.
– В организацию выехали представители полиции. В настоящее время потерпевшему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
После проверки в ведомстве примут решение в соответствии с законом.
В ЧП также разбираются следователи и прокуроры.
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