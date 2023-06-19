«Ее смерть скрыли от нас, 11 дней она пролежала в морге»: еще одна пенсионерка умерла в скандальном пансионате Новосибирска

Пенсионерку положили на месяц в пансионат, где она и скончалась. Фото: Предоставлено родственниками

Череда жалоб на новосибирский пансионат для пожилых людей продолжается. На этот раз в редакцию КП-Новосибирск обратились родственники Галины Кирилловой, женщина умерла в частном доме престарелых на 95-м году жизни.

Пенсионерка сама просила родных найти хороший пансионат, тогда ее 75-летняя невестка заключила договор с ООО «Гармония» и оплатила там месяц пребывания. Родным обещали видео- и аудиосвязь с бабушкой, но ничего этого не было. Тревогу забила внучка Ольга из Калининграда - она оборвала трубки, и в пансионате признались, что женщина умерла 11 дней назад.

Женщина работала в годы ВОВ, стала Ветераном труда. Фото: Предоставлено родственниками

«МОЖЕТ, У НЕЕ БЫЛ ПРИСТУП?»

Жительница Новосибирска Галина Кириллова пережила Великую Отечественную войну, получила звание «Ветеран труда», вырастила двух сыновей. Но на старости лет женщина осталась одна в квартире, сыновья тяжело болели, а невестка Маша не успевала ей помогать. В 2021 году врачи заменили пенсионерке кардиостимулятор, и она почти перестала вставать.

- Галина Федоровна давно поднимала вопрос о пансионате. Это с разной периодичностью длилось в течение 10 лет. Я ее всегда отговаривала, но бабушка стояла на своем. Невестка нашла пансионат «Ремели», заключила договор с 18 октября 2021 года и заплатила за месяц вперед. Там нам обещали видеосвязь с бабушкой, а невестка говорила, что будет навещать ее, - рассказала КП-Новосибирск внучка пенсионерки Ольга, живущая в Калининграде.

В 95 лет женщина почти перестала ходить, но не хотела быть обузой. Фото: Предоставлено родственниками

Раньше Ольга с мамой звонили бабушке каждую неделю из Калининграда, а теперь, после переезда Галины Кирилловой в пансионат, не могли дозвониться. Стали звонить невестке, но та не успевала навестить свекровь из-за проблем со здоровьем. А ее племянницу к бабушке не пустили. Родственники решили достучаться хоть до кого-нибудь в доме престарелых.

- Нам дали контакты менеджера Анжелики, она заверила, что с бабушкой все хорошо, только мало ест. Через пару дней мы снова начали дозваниваться, смогли достучаться только на номер на сайте пансионата. Мне и сказали, что бабушка умерла 8 ноября, уже 11 дней она лежала в морге. Как она жила предыдущие 20 дней в пансионате? Может, у нее приступ был и они не вызвали скорую? Мы не понимаем, почему от нас скрывали, почему не известили, - недоумевает Ольга.

Внучка стала бить тревогу, вылетела из Калининграда в Новосибирск на похороны. Пошла разбираться в пансионат, но к тому моменту менеджера Анжелику временно отстранили, она была недоступна.

Внучка погибшей считает, что сотрудники недоглядели. Фото: Предоставлено родственниками

СКАНДАЛЬНЫЙ ПАНСИОНАТ

Теперь Ольга готовит заявление в прокуратуру. Если почти 2 года назад она еще сомневалась, что смерть бабушки может носить криминальный характер, то теперь задумалась об этом. Ведь на пансионат идут жалобы родственников клиентов. Резонансным стало дело 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который после пансионата попал в реанимацию. На теле дедушки не было живого места - синяки такие, будто его жестоко били.

Прокуратура Октябрьского района начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества. После публикаций в СМИ начали всплывать и другие жалобы: житель Новосибирска Евгений рассказал, что потерял в этом же пансионате отца - военного пенсионера. Сын считает, что папу могли спасти, но никто вовремя не привлек врачей. Публичная жалоба Ольги - третья по счету. Она хочет разобраться в смерти бабушки.

- Документы были утеряны. Уже почти 2 года прошло, но смерть бабушки до сих пор покоя не дает, - признается Ольга. - У невестки позиция такая: «Зачем ворошить прошлое? Бабушку не вернуть». Я же хочу спасти других пенсионеров от издевательств, хочу, чтобы был нормальный уход и была связь с ними. Раз начали всплывать все эти истории, то и мы молчать не будем.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Должны остаться чеки»

Новосибирские юристы уверены, что родственники могут обратиться в суд с иском к пансионату. Если договор не сохранился, должны были остаться чеки или банковские платежи, которые докажут оплату пансионата.

- Родственники могут подать в суд иск о нарушении закона «О защите прав потребителей». Кроме того, можно написать заявление в прокуратуру с просьбой проверить факт смерти. Почему умершая пролежала в морге 11 дней? Морг должен был сразу сообщить родным о поступлении тела. Если умерла в санатории, врачи должны были определить причину смерти, а полиция - зарегистрировать факт и сообщить родственникам. В зависимости от проверки может быть состав статьи о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем вред здоровью, - сообщила КП-Новосибирск семейный юрист Инесса Рябинина.

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