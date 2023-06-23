«Кто-то ему аккуратно срезал трубку»: пенсионер умер после двух недель в скандально известном частном пансионате для престарелых

Неизвестный срезал тяжелобольному пациенту трубку из почки, он попал в больницу. Фото: Предоставлено героями публикации

Новосибирец Михаил* отправил тяжелобольного отца в пансионат «Рэмили». Пенсионера на инвалидной коляске и с трубкой из почек определили в филиал на улице Короленко, он прожил там всего пару недель. Как считает сын покойного, кто-то срезал отцу нефростому - трубку, которая выводит жидкость из почек. В итоге пенсионеру стало хуже, он попал в больницу и скончался от обострения почечной недостаточности и тромбоза. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

Мужчине срезали трубку из почки, он с обострением оказался в больнице. Фото: Предоставлено героями публикации

СКОНЧАЛСЯ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

62-летний пенсионер Вячеслав Николаевич полжизни проработал на заводе, на пенсию вышел по инвалидности - начались проблемы с щитовидной железой, затем появилась хроническая почечная недостаточность. Мужчина не мог встать и оказался в инвалидном кресле, но часто отказывался пить таблетки и выгонял сиделок. О сложностях в уходе за пожилым человеком КП-Новосибирск рассказала супруга Михаила.

- Сначала мы возили свекра по клиникам, был небольшой прогресс. Но потом он впал в апатию, перестал пить лекарства, его здоровье ухудшилось. Появились неоперабельные камни в почках - врачи установили в спину нефростому. Вячеслав Николаевич пытался встать на ноги, падал с кресла и не мог подняться. В итоге мы нашли пансионат «Рэмили»: были хорошие отзывы, управляющая обещала двух санитаров, - рассказала КП-Новосибирск невестка пенсионера Ксения.

Сын решил, что папе будет лучше под профессиональным присмотром. Начал искать пансионаты, наткнулся на сайт одной из таких организаций «Ремэли». В декабре 2022 года Михаил подписал договор на услуги с ООО «Ремэли». Вячеслав Николаевич оказался в отделении на улице Короленко и уже через 5 дней попал в скорую. Нефростома выпала, и ее пришлось переустанавливать, хирурги надежно пришили ее к телу.

Перед Новым годом Вячеслав Николаевич вернулся в пансионат, но днем 31 декабря у мужчины опять была вырвана трубка. Видимо, из-за праздника этой проблемой никто не занимался.

- Свекра госпитализировали только утром 1 января. Врачи в больнице были в шоке: Вячеслав Николаевич был весь грязный, немытый, неухоженный. Дежурный врач сказала, что нефростома у него аккуратно срезана, по ниткам это очень хорошо видно, то есть она не просто сама отвалилась и выпала. Я стала звонить управляющей - та сначала ничего не говорила, потом стала обвинять сиделок. Но управляющая могла сразу вызвать скорую, а не ждать сутки. Я попросила записи с камер - оказалось они не работали, - объяснила КП-Новосибирск Ксения.

- 4 января свекор умер в больнице. Причиной смерти указаны хроническая почечная недостаточность, ее обострение и тромбоз.

Пенсионеров кормят всего на 85 рублей в день. Фото: Предоставлено героями публикации

БЫЛО МНОГО СМЕРТЕЙ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ

Ксения убеждена: трубку мог срезать кто-то из персонала, ведь самим пациентам нельзя иметь при себе острые предметы. Мы нашли бывших сотрудников отделения пансионата на улице Короленко, они рассказали, что происходит за закрытыми дверями.

- Персонала там не хватало: когда я работала, была одна сиделка на 15 человек. Некоторые сиделки пили на работе. Многие пациенты постоянно спали, без должного ухода страдали чесоткой, опрелостями. Людей без назначения врача накачивали транквилизаторами. В итоге я ушла, - призналась КП-Новосибирск бывшая сотрудница. - По словам коллег, которые там остались, сейчас многое по-другому: лекарства выдаются теперь подотчетно, поменяли мебель и белье. Но пожилые люди все равно умирают. Говорили, что было очень много смертей перед Новым годом, это меня сильно потрясло.

Бывшая сотрудница пансионата рассказала: раньше пациентам часто вызывали скорую, но это привлекло внимание проверяющих. После этого руководство запретило персоналу вызывать скорую без их согласия, только в экстренных случаях. Если человеку плохо - есть аптечка первой помощи, можно вызвать терапевта из поликлиники или позвонить руководству.

Пансионат ООО «Гармония», работающий под вывеской «Ремэли», стал известен после истории с избитым ветераном Великой Отечественной войны в отделении на Инской. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, а после публикаций в СМИ родственники пациентов звонят в редакцию КП-Новосибирск. Прокуратура назначила проверку других отделений, проверяет все случаи.

- Судиться мы не будем, но хотим, чтобы люди задумались и выбирали пансионат более тщательно. 30 тысяч в месяц - это, видимо, не та цена, за которую будут оказывать качественные услуги. Нормальный пансионат стоит от 60 тысяч рублей в месяц, - говорит Ксения. - К сожалению, мы поздно это поняли. Не повторяйте наших ошибок.

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