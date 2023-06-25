Космонавт Анна Кикина получила медаль в честь юбилея Покрышкина в День города Новосибирске

Космонавт провела зарядку для новосибирцев. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске космонавт Анна Кикина получила медаль в честь 110-летия со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина. Около тысячи человек с детьми пришли на зарядку с ней и олимпийскими чемпионами на Михайловской набережной.

- С нами стоят наши олимпийские чемпионы, наши спортсмены, которые прославляют нашу страну, наш город. И мне очень приятно, что сегодня к нашей спортивной семье присоединилась Анна Кикина - настоящая спортсменка, красавица. И мы хотим, чтобы ты с нами стояла. В этом году у нас юбилей и мы гордимся нашим прекрасным героем, Александром Ивановичем Покрышкиным. В этом году у него тоже юбилей, - сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Около тысячи человек собрались на зарядку. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На сцену Михайловской набережной вышли также олимпийские чемпионы: Ирина Минх, Евгений Подгорный, Михаил Алоян, Михаил Мордасов, Ирина Уфимцева, а также чемпионка мира по бодифитнесу Дарья Мануйленкова.

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