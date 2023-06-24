«4670 яиц и 300 килограммов сливок»»: в День города в Новосибирске приготовили торт весом больше тонны

Торт собирали из готовых коржей. Фото: Ксения Поторанина.

К 130-летию любимого города новосибирские кондитеры приготовили торт весом свыше тонны. С 17 часов на площади Ленина витали аппетитные ароматы. Три часа гости и жители города наблюдали, как умелые руки профессионалов создают кулинарный шедевр. Трудилось над его созданием более 50 человек.

– Изначально его планировали сделать весом 130 килограммов, потом увеличили до 600. Но для установления рекорда приняли решение, что торт будет весить 1030 кг, – рассказала КП-Новосибирск кондитер Екатерина Кравченко.

Изготовлением «деталей» торта занимались восемь крупных производств, а также местные кондитеры. Последние помогали печь различные фигурки, которыми украсили кулинарное изделие.

– Я испекла большую ракету для торта. Изначально у меня было две фигурки: ракета и космонавт. Но второй элемент убрали. Свою ракету я пекла около 12 часов, ее передали мэру города Анатолию Локтю, – поделилась подробностями с «Комсомолкой» Екатерина.

Эту ракету выпекали около 12 часов. Фото: Ксения Поторанина.

Толстые бисквитные коржи привезли на место уже готовыми. Сначала кондитеры собрали из них цифры 130, а потом украшали их разноцветными листами съедобной мастики, кремом и схематическими рисунками, в которых угадывались Оперный театр, Здания Технопарка в Академгородке. Кондитеры, со слов журналистов КП-Новосибирск, с трудом доставали куски торта с подносов.

Коржи были очень тяжелыми. Фото: Ксения Поторанина.

– Они огромные! Еще бы! Ведь он будет весить 1030 килограммов! Идем на рекорд, – передавали коллеги подробности. – Работа, надо отметить, очень ювелирная: все вымеряется, сглаживается, шлифуется.

Сначала из коржей выкладывали цифру 130. Фото: Ксения Поторанина.

На создание кулинарного шедевра ушло 4670 яиц, 300 килограммов растительных сливок, а еще бисквит и сгущенка.

– Это не только самый вкусный, но и самый безопасный торт – он сделан с учетом всех требований надзорных органов, – рассказали кондитеры.

Потом коржи покрывали разноцветной мастикой. Фото: Ксения Поторанина.

Кстати, самым первым, кто отведал 1030-килограммовый торт, а точнее часть цветочной плитки оказался журналист КП-Новосибирск. Его вкус Ксения Поторанина описала лаконично: «Сладко и вкусно!» – при этом вид у нее был очень довольный.

Журналист КП-Новосибирск первой отведала юбилейный торт. Фото: Ксения Поторанина.

После того, как торт собрали и украсили, его вес зафиксировали, чтобы заявить для установления рекорда. И лишь потом приступили к нарезке на порции, чтобы раздать всем желающим. А их было предостаточно. Несмотря на сноровку кондитеров, без волнений и давки не обошлось. И если бы не несколько десятков полицейских, которые строго следили за целостностью ограждения, что стояло по периметру площадки, то смели бы не только торт, но и ограду со столами. Но все завершилось благополучно: все желающие отведали юбилейный и самый большой в Новосибирской области торт.

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