Сладкий спойлер: кондитеры показали фигурки, которыми украсят торт в честь 130-летия Новосибирска

Вот такую сладкую ракету должны подарить мэру Новосибирска - Анатолию Локтю. Фото: предоставлено Екатериной Кравченко.

В Новосибирске вовсю идёт приготовление торта к юбилею города. Раннее вице-мэр Анна Терешкова рассказала, что вес торта будут подавать на Книги рекордов России и мира. На данный момент приготовлением гигантского десерта занимаются 8 производств.

- Изначально торт должен был быть 130 килограммов, потом вес изменили на 600. Однако, чтобы побить рекорд, было принято решение, что торт будет весить 1030 кг, - рассказала КП-Новосибирск кондитер Екатерина Кравченко.

Приготовлением торта занимаются не только большие производства, но и местные кондитеры. Мастера помогают печь различные фигурки, которые будут украшать тортик.

- Я испекла большую ракету для торта. Изначально у меня было две фигурки: ракета и космонавт. Но второй элемент убрали. Свою ракету я пекла около 12 часов, ее должны будут вручить мэру города – Анатолию Локтю, - поделилась подробностями с «Комсомолкой» - Екатерина.

Собирать торт будут по адресу: Красный Проспект 29. Начнется мероприятие в 17:00.

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