«Люди будто с ума сошли»: новосибирцы устроили давку из-за бесплатного торта на День города

Торт весом 1030 килограммов раздали всем желающим. Фото: Артем Махутов.

В честь 130-летия Новосибирска более 50 кондитеров приготовили для горожан огромный торт. Его вес составил рекордные 1030 килограммов, сообщили корреспонденты КП-Новосибирск.

После приготовления и официальных церемоний кондитерский шедевр разрезали на миниатюрные и ароматные кусочки и раздали всем желающим. Их, как и в прошлом году, оказалось много. Вместе во взрослыми стояли и дети. Большинство стояло в задних рядах, поэтому в погоне за желанным кусочком, они напирали на впереди стоящих. Да так, что ограждение закачалось.

- Люди будто с ума сошли! Толпятся, напирают, не замечая детей. От столпотворения не спасло даже ограждение. Только полицейские, которые стояли в зоне кондитеров и контролировали порядок. Нужно видеть скорость кондитеров, которые раскладывали кусочки по контейнерам, чтобы поскорее раздать их и предотвратить беспорядки. Они молодцы! - рассказала наш корреспондент.

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