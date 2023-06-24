День города в Новосибирске 25 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Праздничеые площадки начнут работать с 10 утра. Фото: Алексей КРЕМНЁВ

День города в Новосибирске 25 июня 2023 в этом году двойной праздник в столице Сибири: город отмечает 130-летие. Прямая-онлайн трансляция с праздничных площадок начнется в 10.00.

Утро для горожан начнется с запядки, на которой будет и Анна Кикина - единственная женщина-космонавт из Новосибирска. А потом будет танцевальный флешмоб с хореографом Егором Дружининым, детский хор исполнит песни Зацепина и еще много интересного.

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашей трансляции: присылайте свои фото и видео WhatsApp: тел. 8-913-068-56-72.

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