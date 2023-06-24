В Новосибирске улица Ленина преобразилась благодаря Фестивалю цветов.
Фото: Артем МАХУТОВ
Одним из самых ярких событий в День города стал фестиваль цветов на улице Ленина в Новосибирске 24 июня 2023. Пространство буквально утонуло в желтых, фиолетовых и розовых бутонах. Каждый мог почувствовать себя героем какой-то чудесной сказки. Хотите прочувствовать атмосферу? Тогда смотрите наши фото и видео с локации.
Яркие цветы над головой символизируют лето.
Фото: Артем МАХУТОВ
Над декорированием улицы Ленина трудились флористы из Китая, Казахстана, Армении и семи городов России. Зону стилизовали под четыре сезона – зиму, весну, лето и осень.
А это нежная весна.
Фото: Артем МАХУТОВ
Этот прием нужен для того, чтобы показать – Новосибирск красив в любое время года.
Каждый может найти фотолокацию по душе.
Фото: Артем МАХУТОВ
Буквально за пару минут можно переместиться из жаркого лета в сибирскую зиму. Яркие цветы над головой сменяются нежно-белыми снежинками, плавно раскачивающимися от ветра.
А здесь можно увидеть переход из одного времени года в другое.
Фото: Артем МАХУТОВ
− Все утопает в цветах. Это какая-то сказка! – эмоционально отреагировала одна из местных жительниц.
На осенней площадке установили стог сена.
Фото: Артем МАХУТОВ
У каждого времени года – свои декорации. Например, на осенней площадке установили стог сена, возле него активно фотографировались жители и гости столицы Сибири.
Улицу украшают светящиеся деревья.
А вообще на цветочной улице Ленина можно найти большое количество оригинальных фотолокаций. Здесь и светящиеся деревья, и необычные клумбы, и цветочные картины.
На улице Ленина можно увидеть вот такую оригинальную клумбу.
Фото: Артем МАХУТОВ
Смотря на фото – кажется, что можно уловить невероятный цветочный запах, заполнивший каждый уголок.
Новосибирцы с удовольствием фотографируются у разных фотолокаций.
Фото: Артем МАХУТОВ
Приходите и погрузитесь в эту цветочную сказку.
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