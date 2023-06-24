В Новосибирске улица Ленина преобразилась благодаря Фестивалю цветов. Фото: Артем МАХУТОВ

Одним из самых ярких событий в День города стал фестиваль цветов на улице Ленина в Новосибирске 24 июня 2023. Пространство буквально утонуло в желтых, фиолетовых и розовых бутонах. Каждый мог почувствовать себя героем какой-то чудесной сказки. Хотите прочувствовать атмосферу? Тогда смотрите наши фото и видео с локации.

Яркие цветы над головой символизируют лето. Фото: Артем МАХУТОВ

Над декорированием улицы Ленина трудились флористы из Китая, Казахстана, Армении и семи городов России. Зону стилизовали под четыре сезона – зиму, весну, лето и осень.

А это нежная весна. Фото: Артем МАХУТОВ

Этот прием нужен для того, чтобы показать – Новосибирск красив в любое время года.

Каждый может найти фотолокацию по душе. Фото: Артем МАХУТОВ

Буквально за пару минут можно переместиться из жаркого лета в сибирскую зиму. Яркие цветы над головой сменяются нежно-белыми снежинками, плавно раскачивающимися от ветра.

А здесь можно увидеть переход из одного времени года в другое. Фото: Артем МАХУТОВ

− Все утопает в цветах. Это какая-то сказка! – эмоционально отреагировала одна из местных жительниц.

На осенней площадке установили стог сена. Фото: Артем МАХУТОВ

У каждого времени года – свои декорации. Например, на осенней площадке установили стог сена, возле него активно фотографировались жители и гости столицы Сибири.

Улицу украшают светящиеся деревья.

А вообще на цветочной улице Ленина можно найти большое количество оригинальных фотолокаций. Здесь и светящиеся деревья, и необычные клумбы, и цветочные картины.

На улице Ленина можно увидеть вот такую оригинальную клумбу. Фото: Артем МАХУТОВ

Смотря на фото – кажется, что можно уловить невероятный цветочный запах, заполнивший каждый уголок.

Новосибирцы с удовольствием фотографируются у разных фотолокаций. Фото: Артем МАХУТОВ

Приходите и погрузитесь в эту цветочную сказку.

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