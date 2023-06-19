Улицу Ленина в Новосибирске украсили светящимися деревьями

Улицу Ленина украшают к праздничным мероприятиям. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Центр Новосибирска начали украшать к грядущим юбилейным мероприятиям. Так, на улице Ленина, приступили к установке светящихся деревьев. Всего их будет 24.

Уточним, согласно документам с сайта госзакупок, на инсталляции потратили около пяти миллионов рублей. Заказчиком выступила МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».

Напомним, в выходные, 24 и 25 июня часть улицы – от площади Ленина до Советской – превратится в пешеходную зону. В честь 130-летия Новосибирска ее стилизуют под времена года. Кстати, чтобы сделать арки с цветами и иллюминацией, использовали 64 бетонных блока и трос.

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