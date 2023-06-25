«В спортивных костюмах и с детьми»: В новосибирске около тысячи человек пришли на зарядку с Анной Кикиной и олимпийскими чемпионами

Новосибирцы с детьми пришли на зарядку с олимпийскими чемпионами. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске около тысячи человек пришли на зарядку с космонавтом Анной Кикиной и олимпийскими чемпионами в День Города-2023. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск:

Зарядку проведут космонавтка Анна Кикина и олимпийские чемпионы. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Для утреннего часа многолюдно, пришедшие разных возрастов. Многие пришли целенаправленно на зарядку в спортивных костюмах. Много ребятишек, маленьких детей. Немало участников с флагами, символизирующих разные движения и спортивные, общественные клубы,- рассказал КП-Новосибирск Вадим Алексеев.

Многие пришли с детьми. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

На сцену Михайловской набережной вышли космонавтка Анна Кикина и олимпийские чемпионы: Ирина Минх, Евгений Подгорный, Михаил Алоян, Михаил Мордасов, Ирина Уфимцева, а также чемпионка мира по бодифитнесу Дарья Мануйленкова.

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