День города в Новосибирске 25 июня 2023: праздничная программа, список мероприятий

В этом году Новосибирск отметит 130-летний юбилей. Фото: Евгений КОЧКИН

День города в Новосибирске 25 июня 2023 планируют отмечать с размахом целых два дня. В этом году Новосибирску исполняется 130 лет. В честь этого улицу Ленина снова сделают пешеходной. Программу в мэрии пока готовят, но уже известны некоторые детали того, что нас ждет на празднестве.

ПРОГРАММА НА ДЕНЬ ГОРОДА В НОВОСИБИРСКЕ 25 ИЮНЯ 2023

Праздничные мероприятия начнутся уже в субботу, 24 июня.

В 16.00 в парке «Арена» пройдет VKFest. Начнется фестиваль с мастер-классов и конкурсов, настольных игр и танцевальных батлов. Для маленьких посетителей подготовят фотозону с ростовыми мишками, криошоу и шоу мыльных пузырей. Будет на фестивале и отдельная зона ХК «Сибирь»: там можно будет сыграть в гигантский дартс, попасть в «девятку» в бросковой зоне и сделать фото с харизматичным маскотом КХЛ - Снеговиком.

С 18.00 до 22.00 будут выступать приглашенные артисты, среди них Баста, Эльдар Джарахов, Feduk, Севиль из группы Artik & Asti, OGBuda, группы Filatov & Karas, DeadBlonde, GSPD и другие.

Стоимость входных билетов варьируется от небольшой суммы до заоблачной. Так, входной билет для детей (от 7 до 12 лет) стоит 250 рублей, для взрослых - 900 рублей, «вездеход» (комфортная зона напротив сцены) - 4000 рублей, а в ложу на 4 или 6 человек - от 40 до 60 тысяч рублей.

25 июня на Михайловской набережной пройдет Фестиваль креативных индустрий, а на площади Ленина - концерт и фестиваль духовых оркестров. Свои мероприятия пройдут в городских парках, их программа пока не утверждена.

Также в планах запуск салютов с территории парка «Арена».

КТО ВЫСТУПИТ НА ДНЕ ГОРОДА В НОВОСИБИРСКЕ 2023

В День города с новосибирцами встретится Анна Кикина. План ее встреч со школьниками, родной школой и общественностью пока разрабатывается.

Главной вишенкой на торжестве будет хор, сформированный из жителей Новосибирска. Присоединиться могут все желающие, для этого надо вступить в группу «Город поет» в соцсетях и оставить организаторам свои контакты. Можно также выслать их по почте: gorodpoet@yandex.ru. Вас запишут на репетиции. Уже известны песни, которые исполнят новосибирцы: «Есть только миг», «Песенка о медведях», «Разговор со счастьем» и «Ищу тебя».

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