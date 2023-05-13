Глава СКР Бастрыкин потребовал доложить о расследовании смерти ребенка в роддоме Новосибирска

Расследование смерти девочки-младенца в новосибирском роддоме продолжается. Фото: предоставлено Анной.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти ребенка в роддоме Новосибирска. Напомним, год назад в новосибирском роддоме умерла новорождённая девочка через три дня после появления на свет. Мама ребенка считает, что ей затянули роды: говорит, что дочка наглоталась зеленых вод, и это стало причиной гибели малышки.
Сейчас в этом деле продолжают разбираться правоохранители:
- Уголовное дело находится в производстве, расследование продолжается, - пояснили в Следственном управлении в Следственном Управлении СК РФ по Новосибирской области. - Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.
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