Глава СКР Бастрыкин потребовал доложить о расследовании смерти ребенка в роддоме Новосибирска

Расследование смерти девочки-младенца в новосибирском роддоме продолжается. Фото: предоставлено Анной.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании смерти ребенка в роддоме Новосибирска. Напомним, год назад в новосибирском роддоме умерла новорождённая девочка через три дня после появления на свет. Мама ребенка считает, что ей затянули роды: говорит, что дочка наглоталась зеленых вод, и это стало причиной гибели малышки.

Сейчас в этом деле продолжают разбираться правоохранители:

- Уголовное дело находится в производстве, расследование продолжается, - пояснили в Следственном управлении в Следственном Управлении СК РФ по Новосибирской области. - Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании.

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