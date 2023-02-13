В Новосибирске выплатили первые компенсации жителям разрушенного взрывом газа дома на Линейной

Жителям разрушенного взрывом газа дома на Линейной, 39 выплатили первые компенсации. Фото: Даниил ОПАРИН

Жителям разрушенного взрывом газа дома на Линейной, 39 выплатили первые компенсации. Об этом КП-Новосибирск сообщили жильцы пятиэтажки.

Собственники получили по 100 тысяч рублей. На каждого прописанного полагается по 32 тысячи рублей. Деньги выдавали наличными.

Арендаторам жилья тоже выплатят деньги. Для этого нужно написать заявление на оказание социальной помощи по адресу Революции, 6.

− Владельцы жилья, пострадавшие в ЧП, получают от муниципалитета две единовременные выплаты «в связи с утратой имущества» и «на приобретение предметов первой необходимости» на каждого пострадавшего, а арендаторы жилья – социальную помощь только второго вида, − пояснила ранее замначальника департамента по социальной политике Елена Васильева.

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