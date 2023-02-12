В мэрии Новосибирска опровергли информацию о том, что арендаторам квартиры в доме на Линейной, 39 отказали в компенсации

Для получения выплат пострадавшим нужно написать заявление. Фото: Даниил ОПАРИН

Арендаторам квартиры в доме на Линейной, 39 выплатят компенсацию на приобретение предметов первой необходимости после взрыва газа. Об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города.

Напомним, ранее одна из пострадавших Дарья, которая снимала квартиру вместе со своим парнем в доме №39, пожаловалась на то, что ей отказали в выплате. Якобы из-за того, что у молодых людей не было прописки в Новосибирске.

В мэрии разъяснили ситуацию и заверили, что деньги пострадавшие получат в любом случае.

− В выплате не может быть отказано. Там произошла немного другая ситуация. Наши службы с Дарьей связались и проинформировали обо всех выплатах, обо всех видах помощи, на которые они с молодым человеком могут претендовать, − сообщила КП-Новосибирск замначальника департамента по социальной политике Елена Васильева.

После этого проблему удалось разрешить. Уже в понедельник Дарья получит материальную помощь − после того, как пара напишет заявление на оказание социальной помощи по адресу Революции, 6, подчеркнула Елена Васильева.

− На сегодняшний день социальными службами приняты все заявления на материальную помощь от каждого обратившегося. И там достаточное количество заявлений от людей, которые не являлись собственниками, а просто проживали в доме – выплаты абсолютно все получили день в день. Поясню, что владельцы жилья, пострадавшие в ЧП, получают от муниципалитета две единовременные выплаты «в связи с утратой имущества» и «на приобретение предметов первой необходимости» на каждого пострадавшего, а арендаторы жилья – социальную помощь только второго вида, − добавила замначальника департамента по социальной политике.

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