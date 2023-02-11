Арендаторам квартиры в доме на Линейной, 39 в Новосибирске отказали в компенсации после взрыва

В Новосибирске арендаторам квартиры во взорвавшемся доме отказали в компенсации. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске отказывают в выплатах некоторым жертвам трагедии на Линейной, 39. Об этом КП-Новосибирск призналась одна из пострадавших Дарья, которая снимала квартиру на первом этаже третьего подъезда.

– В момент взрыва я была в квартире, той, что ближе всех ко второму подъезду. У нас за стеной все обрушилось, но мы успели выбежать. Сейчас живем у родственников. Мы с парнем снимали квартиру два года. Сказали, что выплата положена только тем, у кого есть прописка в Новосибирске, либо в этом доме. А я из другого города, поэтому компенсацию не дали, – рассказала о ситуации Дарья.

Официального постановления о компенсациях пострадавшим от взрыва на Линейной пока нет на сайте правительства Новосибирской области. Однако пресс-служба цитирует губернатора:

– Совместным решением правительства области, мэрии Новосибирска определен пакет помощи для жильцов дома по Линейной, 39. Начались выплаты в размере 100 тысяч рублей на каждую семью, на каждую квартиру по списку проживающих. С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества, в зависимости от объема утраты, на каждого человека от 50 до 100 тысяч, – сообщал Андрей Травников.

Юрист Константин Зиновьев объяснил КП-Новосибирск, что текст постановления нужен, чтобы понять формулировку и уточнить, могут ли арендаторы рассчитывать на какие-либо компенсации. Или все же выплаты получат только жильцы дома.

– Губернатор сказал «по списку проживающих». Все упирается в толкование понятия «проживание». Эта девушка в доме на Линейной, 39 формально не проживала, хотя должна быть временно зарегистрирована по месту проживания. Формально ей ничего не положено. Но фактически она там жила, ей был причинен ущерб, у нее есть договор об аренде. В этом случае единственная возможность для нее – доказать это в судебном порядке. Либо она уговорит чиновников, – рассказал Константин Зиновьев.

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