В Новосибирске вынесли приговор магистранту психологии, убившему студента у НГТУ

В Новосибирске вынесли приговор бывшему преподавателю-психологу Денису Миллеру. Фото: Мария НОВИКОВА

В понедельник, 28 ноября, в Новосибирске вынесли приговор магистранту психологии Денису Миллеру. Об этом сообщила корреспондент КП-Новосибирск, которая присутствовала в зале суда. Сибиряка обвинили в том, что он убил студента Дениса Губарева и довел до суицида его девушку Софью.

В отношении Миллера возбудили два уголовных дела − «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Доведение до самоубийства». Однако по второй статье парня оправдали.

− За убийство с особой жестокостью Миллера приговорили к 16 годам в колонии строгого режима, − передает из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, ЧП произошло 16 февраля возле НГТУ. Двое парней устроили драку из-за девушки. В ходе конфликта Миллер зарезал Губарева. Студент нанес своему сопернику около четырех ударом ножом в тело и голову. Парня увезла машина реанимации, однако от полученных травм тот скончался.

В итоге оказалось, что «яблоком раздора» стала Софья. Как рассказывал сам обвиняемый, Губарев увел у него возлюбленную. Спустя некоторое время девушка, на глазах которой убили ее парня, покончила с собой.

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