«Не выдержала»: студентка прожила всего месяц после убийства своего парня

Софья прожила после убийства любимого 4 недели. Фото: соцсети.

Эта история любви не должна была закончиться трагедией, чем-то напоминающей Ромео и Джульетту. Еще в декабре 2020 года Софья и ее парень — 26-летний Денис Губарев — были по-настоящему счастливы, встречались, строили планы. А теперь их обоих нет: Дениса убили в феврале, а Софью нашли мертвой спустя месяц в собственной квартире. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

ДВА ДЕНИСА

Софья познакомилась с Денисом Губаревым, когда встречалась с совсем другим парнем — тоже Денисом, но с иной фамилией — Миллер. Он был на четыре года моложе Губарева, но разница в возрасте не мешала парням общаться, оба учились в НГТУ. Однако в декабре дружбе настал конец: парни не поделили Софью. Девушка ушла от одного Дениса к другому:

— Сын ее очень любил, нас с Софьей познакомил. Они часто вместе у нас были, но о своих планах нам ничего не рассказывали, — рассказала КП-Новосибирск мама убитого студента.

Еще один участник «любовного треугольника» — бывшей парень Софьи — в это время готовил расправу над соперником. Перед тем, как убить тезку, Миллер оставил пост на своей странице.

Парень уверял, что пошел на убийство не из-за девушки. Фото: vk.com.

— Если этот пост оказался у меня на стене — значит, я-таки зарезал своего одногруппника-*** и на данный момент либо суициднулся, либо дал ***, либо был принят сотрудниками органов. Убил я этого *** не из-за того, что он «бабу увел» — это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе: «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу. У меня есть честь». Он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления как «честь».

Жуткий план мести брошенный сибиряк осуществил прямо у стен вуза: там он повстречал Софью и Дениса, завязался разговор. Под предлогом, что якобы хочет помириться, Миллер подошел к Губареву, якобы начал обнимать, но ударил его ножом.

— После этого девушка сидела перед раненым парнем, гладила его, но тот синел от потери крови, — рассказал КП-Новосибирск очевидец трагедии. Спасти Дениса Губарева не удалось…

Та самая записка. Фото: vk.com.

«НАМ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО»

После гибели любимого Софья старалась подержать его маму:

— Она была рядом со мной похоронах, — еле сдерживает слезы мама Дениса Губарева.

Но на 40 дней после смерти парня Софья к его семье уже не придет: ее нашли мертвой в собственной квартире.

— Девушку обнаружили мертвой около восьми часов вечера 10 марта, без видимых признаков насильственной смерти и со следами рвотных масс, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

София прожила месяц после смерти Дениса. Фото: соцсети.

Близкие Софьи до сих пор не могут прийти в себе после ее смерти:

— Нам сейчас очень тяжело, нет сил говорить, — поделилась с КП-Новосибирск подруга девушки.

В соцсетях комментаторы вздыхают:

— Не выдержала…

Что могло случиться с Софьей, предстоит разобраться правоохранителям: Следственный комитет начал проверку. Скорее всего, смерть сибирячки будет квалифицирована как самоубийство.

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