В Новосибирске убийцу студента НГТУ отправили в СИЗО

Ленинский районный суд отправил студента в СИЗО.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В четверг, 18 февраля, Ленинский районный суд избрал меру пресечения студенту НГТУ, который зарезал одногруппника. Предположительно, мотивом для убийства стала ревность.
— Денису Миллеру избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 16 апреля, — сообщили в суде.
В прокуратуре рассказали подробности заседания.
— Студента обвиняют по статье «Убийство». В ходе заседания, он своей вины не отрицал, но просил не отправлять в СИЗО. Говорил, что не будет скрываться от следствия, — сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.
Напомним, жесткое убийство произошло на глазах прохожих в сквере у университета. После преступления убийца оставил длинный пост в соцсетях. В нем передал привет своей бывшей и рассказывал о сопернике
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