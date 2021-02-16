В Новосибирске во время драки возле НГТУ зарезали парня

В Новосибирске, 16 февраля, около НГТУ произошла драка с поножовщиной. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, 16 февраля, около НГТУ произошла драка с поножовщиной. В результате произошедшего погиб молодой парень.

— Группа молодых людей сегодня днем устроила потасовку на проспекте Карла Маркса. В какой-то момент один из участников достал предмет, похожий на нож и ударил им молодого человека, который к моменту прибытия скорой помощи уже был без сознания, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев случившегося. — По словам очевидцев, на снегу осталось много крови.

Главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова подтвердила КП-Новосибирск факт произошедшего.

— Прибывшие на место сотрудники скорой помощи зафиксировали смерть 26-летнего молодого человека. У него были ножевые ранения в области грудной клетки, — пояснила Ирина Большакова.

В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать данный инцидент позже.

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