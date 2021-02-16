«Если вы это читаете, значит я зарезал своего одногруппника»: магистрант психологии убил студента, который увел у него девушку

Трагедия произошла 16 февраля. Фото: vk.com/АСТ-54

ЧП произошло 16 февраля возле технического университета в Новосибирске: там возле главных ворот НГТУ произошла потасовка парней. Драка закончилась тем, что один из ребят оказался смертельно ранен.

— Девушка сначала сидела перед ним, гладила его, но тот синел от потери крови, — рассказал КП-Новосибирск очевидец трагедии, добавив, что рана была серьезная: — Был порез на спине куртки от ножа, удар пришелся под левую лопатку.

Спасти раненого парня не удалось. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пострадавшего, им оказался 26 летний студент, увезла реанимация. А позже в скорой помощи сделали заявление — парня спасти не смогли. Преступника забрала полиция.

Им оказался студент факультета гуманитарного образования, учился в магистратуре. По словам одногруппников, был тихим и скромным парнем. Старался не привлекать к себе внимания.

— Я перевелся на 3 курсе на факультет ФГО, и мы с Димой* год вместе учились. Шутки у него конечно прикольные были, немного странноватые, но я никогда не обращал на это внимание, — рассказал КП-Новосибирск одногруппник парня. — Очень умный, общительный: вот так бы я его описал.

Парень уверял, что пошел на убийство не из-за девушки. Фото: vk.com.

По словам других студентов Дмитрий собирался стать психологом. И даже преподавал в вузе эту дисциплину. Никто и не ожидал, что местный тихоня, повернутый на психологии, сможет пойти на жестокое убийство. И все — из-за девушки. Об этом Дмитрий сам рассказал у себя в соцсетях:

— Если этот пост оказался у меня на стене — значит, я-таки зарезал своего одногруппника-*** и на данный момент либо суициднулся, либо дал ***, либо был принят сотрудниками органов. Убил я этого *** не из-за того, что он «бабу увел» — это, в сущности, второстепенное. Дело в том, что меня невероятно взбесила и не давала покоя его позиция в духе «Я был таким, как ты, и за это себя ненавижу; У меня есть честь» — он и понятия не имел не только о том, кто я такой, но и о сущности такого явления как «честь». Всем моим студентам *** — вы красавчики, грызите гранит науки и сможете пробурить небеса. А тебе, ***, ничего желать, наверное, не буду — как ты сама говорила, весь левый берег хочет тебя ***, так что проблем с поиском нового додика появиться не должно. Любить, правда, вряд ли кто-то будет, но зачем нужна любовь, если есть наркотики?

Та самая записка. Фото: vk.com.

В НГТУ от такого «преподавателя» уже открестились. Говорят, он мог вести пары, как приглашенный лектор.

— Он — студент, магистрант факультета гуманитарного образования, но не преподаватель психологии. Я могу предположить, что возможно кто-то из преподавателей мог приглашать его прочитать какой-то доклад, выступить с какой-то мини-лекцией, так бывает, что зовут магистрантов, — пояснил КП-Новосибирск Юрий Лобанов, пресс-секретарь Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ). — Есть официальные документы и вот в них мы посмотрели и такого человека, как преподавателя, нет.

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О своем поступке он написал в соцсетях (подробнее).