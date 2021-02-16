«Убил не из-за того, что он бабу увел»: студент, зарезавший однокурсника у НГТУ, оставил послесмертную записку

Около НГТУ произошла потасовка, закончившаяся трагедией. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сегодня, 16 февраля, около НГТУ-НЭТИ произошла потасовка, закончившаяся трагедией. От ножевых ранений скончался 26-летний парень. Как сообщается в соцсетях, и погибший, и нападавший, учились в этом вузе. Убийца также оставил на своей странице Вконтакте послесмертную записку. В ней рассказал о причинах преступления.

— Если этот пост оказался у меня на стене, значит, я все-таки зарезал своего одногруппника. Убил я его не из-за того, что он бабу увел. Дело в том, что мне не давала покоя и невероятно бесила его позиция в отношении меня, — написано в посте.

Напомним, как пояснили КП-Новосибирск в скорой помощи, у погибшего были ножевые ранения в области грудной клетки.

Записка, оставленная преступником во "Вконтакте". Фото: СОЦСЕТИ

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