Стала известна причина смерти девушки зарезанного около НГТУ студента

В Новосибирске была найдена погибшей девушка убитого около НГТУ студента. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске была найдена погибшей девушка убитого около НГТУ студента. Тело сибирячки было найдено 10 марта. Источник в правоохранительных органах рассказал КП-Новосибирск, что послужило причиной ее смерти.

— Девушку обнаружили мертвой у себя дома, около восьми часов вечера, без видимых признаков насильственной смерти и со следами рвотных масс, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск подробнее рассказывала о случившемся около НГТУ убийстве. ЧП произошло 16 февраля: драка парней из-за девушки закончилась тем, что один из ребят оказался смертельно ранен. Подозреваемый в убийстве — магистрант этого же вуза — оставил в своих соцсетях пост, где подробно рассказал, что именно толкнуло его на это преступление. Он был задержан на месте сотрудниками Росгвардии. А 18 февраля в Ленинском районном суде ему избрали меру пресечения — под стражей он будет находиться до 16 апреля.

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