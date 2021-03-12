В Новосибирске найдена мертвой девушка студента НГТУ, которого месяц назад зарезал одногруппник

Месяц назад на руках у девушки умер ее парень. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Девушка Дениса Г., убитого соперником-студентом Денисом Миллером, погибла в Новосибирске. Студентка 2 курса НГТУ София К. на днях была найдена мертвой в своей квартире в Кировском районе города.

— Точные причины смерти пока не установлены. Проводится проверка. Тело девушки направлено на экспертизу, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Напомним, София К. встречалась по очереди с двумя студентами технического вуза. Один из них, Денис Миллер, был очень влюблен в сибирячку, он тяжело переживал, что она бросила его и стала ходить на свидания с другом Денисом Г.

16 февраля у здания НГТУ парни решили выяснить отношения между собой. У Миллера был нож. В результате драки парень погиб от полученных ранений до приезда скорой помощи буквально на руках у Софии. Его убийца был задержан на месте сотрудниками полиции. Спустя несколько часов после трагедии в социальных сетях парня появился пост, где он сознался в содеянном и намекнул, что совершил это из-за бывшей подруги.

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