«Он убил, потому что соперник лучше него»: профайлер и психолог посмотрели соцсети студента, убившего одногруппника из-за девушки

Парень оставил записку на своей странице. Фото: vk.com

Несколько дней назад Новосибирск вздрогнул от криминальных новостей. Около одного из самых популярных вузов города произошло убийство. 22-летний магистрант-психолог из НГТУ Денис М. убил своего 26-летнего одногруппника и тезку. Произошло все на глазах у десятков свидетелей.

Пострадавший скончался в машине скорой помощи, а студента-агрессора задержали на месте преступления — он и не сопротивлялся. Через несколько часов, пока Дениса допрашивали следователи, на его странице в социальных сетях появилась записка-манифест, где он сознался в содеянном и даже объяснил причины своего поступка.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, а корреспондент КП-Новосибирск проанализировал фотографии и записи парня в социальных сетях вместе с экспертами. Какую оценку они дают, читайте в нашем материале.

«ОНА БЫЛА ДЛЯ НЕГО КАК ВОЗДУХ»

На фотографиях перед нами обычный парень: узкие скулы, слегка оттопыренные уши, крупноватый нос и поджатые губы. О чем это говорит? Мы спросили у профайлера, психолога Алены Маховой.

— У этого человека средний интеллект, но он творческая личность. По его лицу, взгляду и расположению бровей (они асимметричны. — Ред.) можно сказать, что парень высокого мнения о себе. Он умеет манипулировать людьми и поднимает самооценку за их счет. В душе он может быть ожесточен, — рассказала КП-Новосибирск Алена Махова, психолог-аналитик.

Такое послание убийца оставил в соцсетях. Фото: vk.com

По словам специалиста, Денису долго и упорно внушали, что он красавчик и достоин всего.

— В личной жизни у него большие проблемы. Он не любит себя и, скорее всего, комплексует из-за своей внешности. Девушка, с которой он встречался, была для него как воздух. Он боялся остаться один. Есть вероятность, что Денис сам ее недооценивал во время отношений, — рассуждает психолог. — Человек с таким лицом мог убить того, кто, по его ощущениям, лучше него. Видимо, таким и был погибший.

По словам профайлера, таким людям нравится, когда их превозносят, они тщеславны. А убийства можно было бы избежать.

— Он творческая личность по своей натуре. Он мог свою злость, агрессию, обиду направить в другое русло — и эта история бы могла закончиться абсолютно иначе. Ему надо было поработать над собой, а он в итоге лишил жизни того парня, а вдобавок сломал жизнь и себе, и девушке, — говорит Алена Махова.

СДЕРЖАННЫЙ И РАССУДИТЕЛЬНЫЙ?

Стоит отметить, что Денис действительно был творческим человеком. Парень вел собственную группу в социальных сетях, где выставлял на всеобщее обозрение свои рассказы. Да и на личной странице регулярно делился душевными переживаниями и рассуждениями.

— По профилю Дениса нельзя сказать, что парень способен на что-то экстраординарное. Там все сдержанно, он рассуждает обо всем интеллектуально. Его писательский талант был некой защитой от всего, что происходило в его жизни, — прокомментировал КП-Новосибирск психоаналитик Константин Зубахин.

Парень страдал от несчастной любви. Фото: vk.com

По словам эксперта, не всегда то, что человек пишет в социальных сетях, может быть воплощено в жизнь.

— После чтения его рассказов у меня напрашивается один вывод: несчастная любовь. В конце последнего рассказа, к примеру, есть интересная строчка: «На мгновение задержавшись у самой двери, Господин Курильщик бросил своей собеседнице: «Надо мной у тебя власти нет». Вот в этом и заключаются страдания парня, — объясняет специалист.

Константин предполагает, что Денис мог быть сильно привязан к своей бывшей возлюбленной. Обида на соперника, месть — в его случае вполне достоверный мотив для убийства. Хотя он сам в своем последнем посте это отрицает: «Убил я этого *** не из-за того, что он «бабу увел». Это, в сущности, второстепенное». В любом случае теперь истинные мотивы должны установить следователи.

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