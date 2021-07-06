Студента НГТУ, который убил однокурсника, обвиняют в доведении до самоубийства его девушки

Студента, зарезавшего своего соперника, обвинили в доведении до самоубийства его девушки. Фото: АСТ-54/соцсети

В Новосибирске завершили расследование уголовного дела, главный фигурант которого — студент НГТУ. По версии следователей, он из ревности убил одногруппника, к которому ушла его девушка. Сибирячка не смогла пережить трагедию и покончила с собой.

— 23-летнему студенту предъявлено обвинение сразу по двум уголовным статья: «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Доведение до самоубийства», — уточнили в СКР по Новосибирской области. — Установлено, что с августа 2018 года по ноябрь 2020 года, 23-летний обвиняемый был в отношениях с 18-летеней девушкой. Он над ней издевался и унижал. В ноябре 2020 года молодые люди расстались. 16 февраля 2021 года около 14 часов, обвиняемый встретил на территории НГТУ 26-летнего потерпевшего, который встречался с его бывшей девушкой, и пригласил его для разговора. В итоге он его зарезал: студент нанес своему сопернику около 4 ударом ножом в тело и голову. Парень умер на месте. Это произошло на глазах девушки убитого молодого человека. 10 марта 2021 года 18-летняя девушка покончила жизнь самоубийством.

По информации, следователей, свою вину студент признал частично.

Уголовное дело рассмотрит Новосибирский областной суд.

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