«Внезапная смерть на фоне мощного стресса»: родные девушки студента, зарезанного у НГТУ, не верят в ее суицид

Софью нашли мертвой ее родные. Фото: соцсети.

После смерти девушки студента, зарезанного у НГТУ, в соцсети появилось множество версий, что могло случиться. Напомним, трагическая история началась месяц назад: 16 февраля на Дениса Губарева напал бывший парень Софьи – тоже Денис, но с другой фамилией – Миллер. Он ударил студента ножом, Губарев умирал на руках у своей любимой…

Софья была на похоронах погибшего жениха, поддерживала его маму. А четыре недели спустя ее самой не стало: тело студентки-второкурсницы нашли в ее квартире. На ней не было ни единого следа насильственной смерти…

В соцсетях стали предполагать, что случилось с девушкой. Кто-то говорил о возможном самоубийстве, а кто-то – о том, что причиной трагедии могла стать передозировка наркотиками. Почему комментаторы ухватились за версию передозировки? Припомнили фразу из поста ее бывшего парня - его Денис Миллер написал перед убийством соперника:

- Тебе, дура, ничего желать, наверное, не буду – как ты сама говорила, весь левый берег хочет тебя, так что проблем с поиском нового додика появиться не должно. Любить, правда, вряд ли кто-то будет, но зачем нужна любовь, если есть наркотики…

Вот только никто из близких Софьи эту версию гибели девушки даже не рассматривает. В их числе – и мама убитого студента Дениса Губарева.

- Мы не верим, что Соня сама ушла из жизни, - рассказала КП-Новосибирск женщина. – Ее нашли мертвой в квартире родные: для нас это большое горе…

У близких есть своя версия, почему погибла девушка: возможно, ее организм не справился с горем после смерти любимого.

- Я говорила с несколькими врачами, в том числе кардиологом. Почти все считают, что это была внезапная остановка сердца на фоне мощного стресса. Рвота в этом случае объяснима, - рассказал КП-Новосибирск мама погибшего студента Денича Губарева. - Экспертиза пока ничего не показала: только через месяц-два будет понятно, что на самом деле случилось с Соней…

Напомним, тело Софьи обнаружили 10 марта около 8 часов вечера в квартире, где она жила, в Кировском районе. Следователи проводят проверку и выясняют причины произошедшей трагедии.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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