Глава СК России Бастрыкин потребовал привлечь к уголовной ответственности чиновников, демонтировавших стелу в Новосибирске

Стела сейчас стоит на том же месте в Заельцовском районе. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин остался недоволен докладом новосибирского следователя о ходе расследования по демонтажу стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

Памятный знак, изрисованный граффити, демонтировали 24 августа якобы ради реставрации, а затем вернули на прежнее место к торговому центру «Ройял Парк» после многочисленных жалоб. Также на днях мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы в том же месте.

– Глава ведомства поручил незамедлительно решить вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к уголовной ответственности, отметив недопустимость небрежного отношения к памятникам воинской славы России, – сообщили в СК России.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и проследить за реставрацией памятника.

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