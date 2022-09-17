Мэрия Новосибирска разрешила построить гостиницу на месте демонтированной стелы у «Ройял Парка»

В Новосибирске все-таки построят гостиницу возле торгового центра в Заельцовском районе. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске на месте демонтированной стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне построят гостиницу на 504 номера. Здание будет располагаться возле торгового центра «Ройял Парк» в Заельцовском районе. Разрешение на строительство, выданное мэрией Новосибирска, опубликовали на муниципальном портале города.

Напомним, проект отеля на два корпуса разной этажности и «звездности» представили еще в ноябре 2021 года. В здании предусмотрены офисные помещения и торговые точки, а также парковка на 1378 квадратных метров – 104 машино-места.

Разрешение на строительство предоставили специализированному застройщику «СитиСтрой» 14 сентября.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что депутат Госдумы Александр Хинштейн обвинил мэра во лжи после демонтажа памятной стелы в Новосибирске.

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