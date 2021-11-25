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Общество25 ноября 2021 6:54

В Новосибирске одобрили концепцию гостиницы возле «Ройял Парка»

Проект должен быть завершен к концу года
Мария ГРИГОРЯН
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План гостиницы еще будет доработан

План гостиницы еще будет доработан

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске горсовет одобрил концепцию постройки гостиницы рядом с «Ройял Парком» и парка на его участке. Обсуждалось строительство на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска 24 ноября. Об этом КП-Новосибирск подтвердили в мэрии города.

— Мы зрительно разделили надземный объем гостиницы на два здания. Ниже уровня земли это единое здание. Благодаря разделению увеличилась проницаемость территории и сформировали более человечную среду между зданиями. По всей территории будут пешеходные пути с достаточным количеством стыковок, — рассказал в ходе совещания архитектор мастерской «Лантерна» Дмитрий Ощепков.

Стоит отметить, что два корпуса здания будут отличаться по своей «звездности». Над ним проводится большая работа совместно с заказчиком.

В ходе заседания эксперты архитектурно-градостроительного совета мэрии одобрили новое проектное решение гостиничного комплекса на Красном проспекте. Но несмотря на это, необходимо еще доработать транспортный и пешеходный каркасы, прилегающие к территории.

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