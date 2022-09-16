Депутат Госдумы Александр Хинштейн обвинил мэра во лжи после демонтажа памятной стелы в Новосибирске

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заподозрил мэра Новосибирска во лжи. Фото: пресс-служба Государственной Думы.

В Новосибирске не утихают споры вокруг памятного знака в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, стела находилась у «Ройял Парка», в августе ее демонтировали. На эту тему высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн.

– Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявляет, что стелу переносят по просьбе самих же ветеранов. Правда, это полностью противоречит хронологии событий и здравому смыслу. Ранее власти не скрывали, что земля им понадобилась под строительство гостиницы, – пишет в своем Telegram-канале Александр Хинштейн.

Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть на часе прессы подчеркнул, что стелу отправили на реставрацию из-за того, что она была в плохом состоянии.

– Ни о каком сносе речь не идет. Стела нуждается в серьезной реставрации, чем мы сейчас и занимаемся. Есть обращения Совета ветеранов Заельцовского района, которые провели пленум на эту тему. Они обсуждали несколько площадок, на которых стела, с их точки зрения, выглядела бы более выигрышно, интересно, – объяснял мэр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber