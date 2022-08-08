В Новосибирске снесли стелу в честь героев ВОВ

В Новосибирске недалеко от ТРК «Роял Парк» снесли стелу в честь героев Великой Отечественной войны.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске недалеко от ТРК «Роял Парк» снесли стелу в честь героев Великой Отечественной войны. Это заметили сами горожане и рассказали в соцсетях.
В мэрии рассказали, что стелу снесли в связи с предстоящим строительством гостиницы.
— В 2022 году ремонтные работы стелы не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенным общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией», — пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.
В муниципалитете также отметили, что в прошлом году стелу обновили по инициативе администрации Центрального округа. О том, где и когда ее установят снова, пообещали сообщить позже.
Всего в городе сейчас насчитывается 349 объектов, увековечивающих память о новосибирцах-защитниках Отечества.
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