В Новосибирске построят гостиницу на месте стелы в честь героев ВОВ возле «Ройял Парка»

В Новосибирске снесут стелу возле Ройял Парка ради строительства отеля. Фото: Анна ПАШАГИНА

Возле торгового центра «Ройял Парк» на месте стелы в честь героев Великой Отечественной войны построят гостиницу. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Сейчас стела в плохом состоянии. Мемориал разрисовали вандалы. Однако ремонтировать и очищать ее не собираются. Скоро ее снесут, а на памятном месте построят апарт-отель.

– В 2022 году ремонтные работы стелы не выполнялись в связи с планируемым в ближайшее время демонтажем в связи со строительством объекта «Гостиница со встроенно-пристроенным общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией», – рассказали в пресс-центре мэрии.

Пока точное место и дата стройки не определены.

Последний раз стелу обновляли в 2021 году. Всего в Новосибирске около 350 мемориалов, установленных в честь героев войны.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что вандалы разрисовали могилы венгерских военнопленных.

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