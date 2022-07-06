В Новосибирске вандалы разрисовали могилы венгерских военнопленных

Местные жители требуют наказать вандалов. Фото: Сообщество "Моя Первомайка" "ВКонтакте"

В Новосибирске неизвестные разрисовали могилы на кладбище немецких и венгерских военнопленных. Фотографии очевидцев появились в группе «Моя Первомайка».

Местные жители рассказали «КП-Новосибирск», что надписи появились 4 июля. Ранее вандалы залили краской могилы военнопленных на 9 мая 2022 года. Пользователи соцсетей требуют наказать вандалов:

- Ребята, ну не в этом патриотизм, не в этом…, - написал очевидец.

- Патриотизм тут не причем. Это типичное хулиганство и вандализм. Найти бы их и заставить языками своими слизать все надписи, - считает местный житель.

Полиция проводит проверку. Фото: Сообщество "Моя Первомайка" "ВКонтакте"

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что проверяют информацию из соцсетей.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сообщение в полицию поступало, на место выезжали сотрудники полиции для проведения проверки. По результатам материалы были направлены в СУ СКР по Новосибирской области, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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